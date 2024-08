Naufragio tra Serbia e Bosnia, almeno 11 migranti annegati nel fiume Drina: c’è anche un bambino

C’è anche un bambino di 9 mesi tra gli 11 morti accertati del naufragio sul fiume Drina, confine naturale tra Serbia e Bosnia. La loro imbarcazione, con a bordo almeno 25 persone, era partita dal Medio Oriente ed era diretta in Italia attraverso la rotta balcanica. Si è capovolta ieri – giovedì 22 agosto – vicino alla cittadina (bosniaca) di Bratunac. Lo ha riferito la protezione civile della Republika Srpska, l’entità serbo-bosniaca, precisando che circa 18 migranti, tra cui 10 minori di cui 6 non accompagnati, sono riusciti a mettersi in salvo. Ma non è chiaro se ci sia ancora qualche disperso.

Il corpo senza vita del bimbo è stato trovato in corrispondenza della località di Ljubovije, in territorio bosniaco. Era con la madre, anche lei morta nel naufragio. Delle 18 persone che sono riuscite a raggiungere la riva, 16 provengono dalla Siria e dall’Egitto. La rotta balcanica, via migratoria a partire dagli anni ’90, è diventata negli anni una delle principali porte d’accesso verso l’Europa. I recenti dati Frontex hanno rilevato un calo del 72% negli attraversamenti, con un flusso registrato di 10.640 persone. Nonostante il decremento, i tentativi di oltrepassare i confini non si sono mai arrestati. Ciò che cambia, però, è il modo di attraversare i Balcani seguendo infatti diverse rotte.

