«Benvenuto a casa Jack Blues», Justin Bieber annuncia la nascita del suo primo figlio con Haley

«Benvenuto a casa Jack Blues Bieber». Con un post su Instagram Justin Bieber ha annunciato la nascita del primogenito avuto con la moglie Hailey Baldwin, 27 anni. Il post in poche ore ha già superato gli 8 milioni di like e mostra il piedino del neonato avvolto in una coperta. Anche la moglie della popstar americana ha pubblicato la stessa foto con il nome del bambino e un orsacchiotto e un piccolo cuoricino azzurro. Tante le congratulazioni e gli auguri di follower e amici. Tra questi quello della cantante Katy Perry: «La vostra benedizione è arrivata».

