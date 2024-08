Naufragio Bayesian, nell’hotel dei superstiti organizzato il party “Tropicana”: scoppia la polemica, poi l’evento viene annullato

A cinque giorni dal naufragio del veliero Bayesian, all’hotel dove sono ospiti i superstiti, il Domina Zagarella di Santa Flavia, si doveva tenere un party. La festa era organizzata per questa sera, sabato 24 agosto e si chiama “Tropicana”, come riporta il Giornale di Sicilia. Dopo l’esibizione della band Skruscio era previsto un dj-set con quattro artisti della consolle. Ma davanti al caso, riportato sul quotidiano, è scoppiata la polemica. Anche perché nella zona, in segno di solidarietà a chi ha perso i propri cari, sono stati annullati eventi pubblici, come quello letterario, programmato, tra l’altro, nella stessa struttura. L’organizzazione ha comunicato l’annullamento questa mattina, verso l’ora di pranzo: «Per motivi inerenti al brutto evento accaduto nei giorni scorsi – si legge nel messaggio -, in accordo con la direzione del The Beach (la sezione dell’albergo che cura gli eventi, ndr), preferiamo non svolgere l’evento di stasera».

