La storia del pilota fuori servizio e sotto funghi allucinogeni che tenta di spegnere i motori in volo (che ricorda “Learn to fly” dei Foo Fighters)

«Vorrei cambiare quei 30 secondi della mia vita, ma non posso». È con queste parole che Joseph Emerson, ex pilota della Alaska Airlines, ha commentato ciò che è accaduto il 22 ottobre 2023. Quel giorno Emerson si trovava su un aereo operato dalla Horizon Air, quando – dopo aver ingerito alcuni funghetti allucinogeni – ha provato a spegnere i motori dell’aereo attivando il sistema antincendio. Un gesto folle, che a qualcuno potrà aver ricordato il videoclip di Learn to fly, celebre brano dei Foo Fighters del 1999, in cui ai passeggeri e ai piloti viene servito, a causa di un “piccolo incidente” del caffè con dentro sostanze stupefacenti. E proprio come nel videoclip della canzone, anche il volo su cui si trovava Emerson è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Ora l’ex pilota dovrà rispondere di 83 capi di imputazione per reckless endangerment, pericolo sconsiderato. Uno per ogni persona presente sull’aereo.

I funghi allucinogeni contro la depressione

Essendo un pilota fuori servizio, durante quel volo – il numero 2059, partito da Everett, Washington, e diretto a San Francisco – Emerson è stato autorizzato a viaggiare nella cabina di pilotaggio. Due giorni prima, il suo migliore amico era morto. E l’uomo, nel tentativo di scacciare la depressione, ha assunto alcuni funghi allucinogeni. A un certo punto, mentre il velivolo si trovava a 30mila piedi di quota, Emerson ha allungato la mano e afferrato due maniglie rosse davanti a lui, che – se tirate fino in fondo – avrebbero attivato il sistema antincendio e interrotto l’erogazione di carburante. «Ho pensato: “Questo mi sveglierà”. So cosa fanno quelle leve in un vero aereo e ho bisogno di svegliarmi da questo», ha raccontato Emerson in un’intervista al programma Good Morning America della Abc.

L’atterraggio di emergenza e le accuse

Dopo il pericolo inaspettato, l’aereo è stato dirottato su Portland, mettendo in salvo le oltre 80 persone a bordo. Appena atterrato, Emerson è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e ha spiegato alla polizia di aver avuto un crollo nervoso e di aver pensato di sognare quando ha tirato le manopole nella cabina di pilotaggio. Ora si trova a dover rispondere di 83 capi di imputazione per messa in pericolo sconsiderata. Il pilota della Alaska Airlines si è dichiarato non colpevole ed è in attesa di processo.

In alto: la copertina di “Learn to fly”, brano dei Foo Fighters del 1999

Leggi anche: