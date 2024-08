Capurso (Bari), paura alla festa patronale: la chiusura di sicurezza di una giostra si sgancia. Un ferito

Paura a Capurso, in provincia di Bari: durante la festa patronale per la Madonna del Pozzo, la chiusura di sicurezza di una giostra si è sganciata. E un uomo che era bordo è stato sbalzato fuori. Secondo le prime informazioni, si tratta di un giovane, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari. Cadendo al suolo avrebbe battuto la testa. Sarebbe tuttavia rimasto vigile, e adesso non sarebbe in pericolo di vita. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno tempestivamente soccorso il ragazzo. Adesso però bisognerà ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità: le indagini sono nelle mani dei carabinieri.

