Ikea lancia Preowned per i mobili di seconda mano (ma solo per alcuni paesi)

Ikea è pronta a lanciare la sua piattaforma per la compravendita tra gli utenti di mobili usati. Si chiamerà «Preowned», il termine inglese per indicare gli oggetti di seconda mano. Il settore, secondo l’analisi di StraitsResearch, vale a livello globale 38 miliardi di dollari. Il guanto di sfida ad altri portali come Ebay e Craiglist è stato lanciato, ma la novità debutterà in fase test a Madrid e Oslo fino alla fine dell’anno. Per l’Italia bisognerà aspettare quantomeno il 2025.

Come funziona Preowned

Il sistema è molto simile alle altre piattaforme di successo che permettono agli utenti registrati di comprare e vendere oggetti da dietro uno schermo. Ognuno potrà creare inserzioni attraverso il proprio account e mettere a disposizioni mobili di seconda mano. Preowned sarà testato nelle città citate fino alla fine dell’anno. Verranno raccolti i dati e le esperienze degli utenti per fare le dovute correzioni prima della fase successiva. L’obiettivo, come precisa Jesper Brodin, amministratore delegato di Ingka, il principale operatore dei negozi Ikea, è di riprodurre il sistema su scala globale.

Il mercato

Il mercato dei mobili usati è in forte crescita. Nel 2032 si prevede che si toccheranno i 75 miliardi di dollari a livello globale, con una crescita media annua che sfiora l’8%. I potenziali acquirenti costituiscono un pubblico variegato: dagli studenti ai giovani professionisti, da chi viaggia tanto per lavoro a chi vuole spendere in maniera oculata.

