Josh Homme non ce la fa, i Queens of the Stone Age annullano il loro tour

L’annuncio avvenuto tramite social: «A Josh non è stata data altra scelta se non quella di dare priorità alla sua salute e di ricevere cure mediche essenziali per il resto dell’anno»

Definitivo: Josh Homme non ce la fa, i Queens Of The Stone Age sono costretti ad annullare tutte le date rimaste del loro tour, in pratica quelle che nei prossimi tre mesi li avrebbe visti esibirsi davanti al pubblico di casa propria, oltreoceano. «I QOTSA – si legge nell’annuncio arrivato tramite X – si rammaricano di annunciare la cancellazione e/o il rinvio di tutti i restanti spettacoli del 2024. A Josh non è stata data altra scelta se non quella di dare priorità alla sua salute e di ricevere cure mediche essenziali per il resto dell’anno». Nessun dettaglio circa la natura dei problemi di salute del frontman della band di Seattle, 51 anni, che comunque l’anno scorso non fece segreto di un’operazione, a quanto si sa perfettamente riuscita, per un cancro diagnosticatogli nel 2022.

Festival ticket holders are advised to visit specific event sites for updated information. Ticket holders for QOTSA shows will be contacted by point of purchase with further information about the new dates. pic.twitter.com/jcUHtfPv5q

— QOTSA (@qotsa) August 23, 2024

Un annuncio che comunque stupisce fino ad un certo punto, la band americana si era già ritrovata costretta il mese scorso ad annullare ben nove date del tour europeo, fortunati in Italia quelli che sono riusciti ad assistere alla loro esibizione agli I-Days di Milano, l’ultimo concerto del giro nel vecchio continente. In tanti dunque dovranno aspettare ancora un pò prima di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album In Times New Roman, l’ottavo della loro carriera.

Leggi anche: