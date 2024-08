Bruno Vespa, la replica a Matteo Gracis dopo la lite sul treno: «Sei solo un odiatore, che errore su Mattarella» – Il video

Bruno Vespa, noto conduttore televisivo della RAI, ha deciso di rispondere al video pubblicato dal giornalista Matteo Gracis, fondatore della testata L’Indipendente, in cui lo definiva «un professionista della disinformazione». Il video è stato realizzato con l’inganno durante un viaggio in treno, in cui Gracis inizialmente aveva chiesto il permesso di scattare una foto senza rivelare che stava registrando. Nel suo intervento, Vespa ricorda un errore commesso da Gracis, definendolo «odiatore», quando il fondatore de L’Indipendente accusò falsamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di aver prorogato il lsegreto di Stato sulla strage di Ustica, una fake news che portò a un’indagine a suo carico.

