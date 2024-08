Sharon Verzeni, gli inquirenti stringono il cerchio attorno all’uomo in bicicletta. Dal conto della vittima pagati i corsi per Scientology

Lo stanno cercando, gli inquirenti, assicura l’Eco di Bergamo, hanno un nome, ma ancora manca all’appello l’uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere nel punto in cui è stata accoltellata e uccisa Sharon Verzeni lo scorso 30 luglio, a Terno d’Isola. Non è ancora stato rintracciato. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile per ricostruire quanto accaduto.

Le analisi sul conto di Sharon Verzeni: i corsi per Scientology

Dall’analisi del conto corrente di Sharon Verzeni sarebbero emersi dei versamenti anche a Scientology che la 33enne aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento. Somme, a quanto si è saputo, non particolarmente rilevanti in quanto la donna aveva cominciato i corsi non da molto tempo. Si tratta di uno degli aspetti presi in considerazione nell’indagine in quanto erano circolate voci di attriti tra la donna e il compagno Sergio Ruocco che al momento non è indagato. E proprio Ruocco oggi, dopo 27 giorni di stop, è tornato a lavoro. Ulteriori audizioni di testi, vicine alla coppia, sono previste in giornata nella caserma. Continua l’analisi delle telecamere dei circuiti di videosorveglianza nel luogo del delitto. Secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbero emersi elementi utili alle indagini.

