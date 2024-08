Omicidio Sharon Verzeni, alla fine parla Sergio Ruocco: «Nessuno me la ridarà, ma questo cancella tutte le insinuazioni su di noi» – Il video

«Dopo un mese di incertezza la notizia mi ha dato un po’ di sollievo perché cancella tutte le insinuazioni dette su di noi. Nessuno mi ridarà Sharon ma manterrò sempre vivo il suo ricordo e so che mi aiuterà a proseguire la mia vita». Queste le parole di Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni, dopo l’arresto dell’assassino reo confesso Moussa Sangare e dopo le parole del padre della vittima, Bruno, che in questi giorni ha dato tanto supporto al suo genero. «Ringrazio i carabinieri e la procura di Bergamo per la competenza e la tenacia che ci hanno dimostrato, inoltre ringrazio coloro che con la loro testimonianza hanno permesso di giungere al risultato di oggi», ha infine dichiarato Ruocco, davanti alle telecamere dei giornalisti.

