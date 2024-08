L’altra vita del killer di Sharon Verzeni: il nome d’arte Moses Sangare. «Voleva partecipare a X Factor» – Il video

«Aveva davanti una carriera, so che voleva anche partecipare a X Factor», racconta un ragazzo che lo conosceva di vista. Moussa Sangare, l’assassino reo confesso della 33enne Sharon Verzeni, anni fa aveva infatti collaborato con i rapper Izi ed Ernia. Il suo nome d’arte era Moses Sangare. Nella sua pagina Facebook, che conta 700 followers, si vedono gli scatti con alcuni artisti e alcune prove dell’aspirante cantante in video amatoriali.

Da “Scusa” a “Fenomeno”, la carriera di Sangare

Oggi, 30 agosto, il 31enne italiano è stato arrestato per l’omicidio di Verzeni, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Un delitto che anche lui non si spiega: «Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa», ha detto agli inquirenti. In passato, scrive Il Giorno, Sangare aveva anche firmato pezzi di successo insieme a due cantanti. Nel 2016 infatti erano usciti “Scusa” di Izi (14 milioni di visualizzazioni su Youtube) dove l’assassino viene accreditato come featuring (collaborazione musicale) e “Fenomeno” di Ernia (4 milioni di visualizzazioni su Youtube) che duettava con lo stesso Izi. In quest’ultimo brano a Sangare era assegnato il ritornello e appariva con il nome d’arte di “Moses”. Nel video di “Scusa” il 31enne compare anche in volto mentre scorrono le immagine del videoclip.

In copertina: Moussa Sangare in un frame del videoclip della canzone “Scusa” di Izi

