«Aiuto, mi hanno accoltellata», è morta la 33enne soccorsa per strada nella notte. Giallo nel Bergamasco: il compagno era in casa

Una donna di 33 anni è stata accoltellata lungo una strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, ed è poi deceduta. Sharon Verzeni, estetista originaria di Bottanuco ma residente a Terno da ormai 3 anni, è stata soccorsa attorno all’una in via Castegnate con evidenti ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. La donna, che aveva già perso un’ingente quantità di sangue, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma, nonostante i tentativi del personale sanitario, non c’è stato niente da fare ed è deceduta.

Il soccorso per strada

Secondo le prime ricostruzioni disponibili finora, è stata la stessa vittima a dare l’allarme al 118, che è riuscita a chiamare poco prima dell’una di notte, urlando: «Aiuto! Mi hanno accoltellata!». Stando ai primi accertamenti, Verzeni viveva da qualche anno con il compagno che, al momento dell’aggressione, si trovava in casa. Sulla vicenda, i carabinieri di Zogno hanno aperto un’indagine.

Le indagini

Gli inquirenti hanno chiesto al comune le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per tentare di delineare la dinamica dei fatti. È partita, inoltre, la perlustrazione dell’area dell’aggressione per trovare indizi utili e, soprattutto, l’arma del delitto. Il sospetto degli inquirenti è che la donna potesse conoscere il suo assassino, con il quale avrebbe avuto un appuntamento. Come riporta il Corriere della Sera, i vicini di casa hanno raccontato che la 33enne era stata vista uscire di casa diverse volte in piena notte.

