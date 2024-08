Quartu, sconosciuto ruba il barboncino alla dogsitter e scappa in scooter. L’appello del proprietario: «Aiutatemi»

L’uomo si è avvicinato con la scusa di accarezzare il cane, poi l’ha preso per il guinzaglio ed è corso via

Due dogsitter stavano portando a spasso due barboncini nella zona di Sant’Andrea, a Quartu Sant’Elena (Cagliari), quando uno sconosciuto si è avvicinato alle loro spalle. L’uomo con la scusa, come riporta Unione Sarda, di accarezzare uno dei due cani ha preso il guinzaglio del barboncino ed è poi salito sul suo scooter, correndo via. L’episodio è avvenuto tra via Mar Baltico e via Mare del Nord, sconvolte le due dogsitter. Ma soprattutto il proprietario del barboncino, il dentista cagliaritano Alessandro Calvino, che aveva affidato il suo barboncino toy red di tre anni, di nome George, alle cure delle donne per le vacanze che lo avrebbero tenuto lontano da casa. «Chiamatelo, si chiama George. Sicuramente sta cercando le mie coccole. Spero che qualcuno lo trovi e me lo riporti. Sono pronto ad offrire una lauta ricompensa», l’appello di Calvino sui social. Appena rientrerà dalle vacanze il proprietario sporgerà denuncia.

Leggi anche: