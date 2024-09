Luana Ravegnini e la storia d’amore con Claudio Lippi: «Mi ha lasciato lui ma per i giornali ero io la cattiva»

*Luana Ravegnini è stata per anni valletta a Il pranzo è servito e Ok il prezzo giusto. Poi ha condotto Lascia o Raddoppia? e la Formula uno e ha fatto film con Christian De Sica e Neri Parenti. Nel 2021 è tornata a lavorare in tv a Check-up su Raidue. «Ho vissuto a Londra per dieci anni, ho seguito mio marito che aveva ricevuto una proposta allettante di lavoro lì. Ho dato priorità alla famiglia, volevo che mia figlia crescesse col padre accanto. È stato un sacrificio: ho vissuto una città meravigliosa che, nonostante la meraviglia, non è riuscita a colmare il vuoto lasciato dalla mancanza dei miei amici, dei miei genitori, di Roma, della quale mi è mancato tutto. Ma non mi sono pentita, specie perché mia figlia ne ha ricevuto un’apertura mentale straordinaria», spiega lei oggi in un’intervista al Corriere della Sera.

La famiglia modesta

Lei, invece, a 21 già lavorava: «Vengo da una famiglia modesta, papà autista di pullman, mamma casalinga. Già a 15 anni, studiando da odontotecnico, lavoravo il pomeriggio nello studio di un dentista per aiutare a casa. Nelle famiglie dove ci sono più problemi, c’è più predisposizione a capire il sacrificio e mi sono rimboccata le maniche. Ma a 21 anni, in una situazione non semplice, ero molto insicura». Poi l’approdo in tv: «Una zia ex modella mi suggerì di fare un corso di portamento, così, per imparare a truccarmi, camminare. Lo feci per me, senza pensare che potesse nascerne qualcosa. Un giorno, però, vennero degli agenti che cercavano indossatrici e scelsero anche me. Mi proposero le prime sfilate, i primi spot, iniziai coi provini. Quanti ne ho fatti… Un po’ alla volta, mi trovai a un bivio: fare l’università o continuare a lavorare finché si poteva guadagnare qualche soldino e rimandare gli studi. Feci la scelta più pragmatica. Poi, arrivò Renzo Arbore».

Ragazza Coccodè

Ravegnini ha iniziato come ragazza coccodè a Indietro tutta: «Lì ho imparato quanto è importante l’improvvisazione. Avevo 18 anni, era come vivere in un sogno: ero una ragazza semplice che si affaccia in un mondo di lustrini, paillettes, grandi personaggi. Passavano da Rossano Brazzi a Massimo Troisi…». Ma la vicenda che l’ha fatta finire di più sui giornali è stata il suo amore con Claudio Lippi, all’epoca conduttore Mediaset che lavorava proprio a Il Pranzo è servito: «Ai tempi, era molto in auge. Ero stata la sua valletta a Il pranzo è servito e fra noi non c’era mai stato nulla, ma quando andò a Tmc mi chiamò, andai a lavorare con lui a Milano e galeotta fu Milano. Siamo stati insieme sette anni».

L’amore con Claudio Lippi

L’amore con Claudio Lippi è finito con lui che annunciava all’Ansa «una separazione sofferta e dolorosa». Ricorda oggi Miriana: «Avevamo aspettative di vita diverse, lui aveva già una famiglia alle spalle, due figlie, io non avevo figli e lui decise che, per il mio bene, sarebbe stato meglio che ci separassimo, ma sui giornali uscì il contrario, che l’avevo lasciato io e che l’avevo fatto soffrire. Non ho mai voluto rettificare, mi dissi: pensassero quello che voglio». Dopo Lippi «si fecero avanti parecchi pretendenti, ma ero disillusa e volevo stare sola. Poi, incontrai mio marito». Ovvero Renato Della Valle, ex campione di offshore, ex socio di Silvio Berlusconi in Telepiù, immobiliarista, con 26 anni più di lei.

La differenza di età

«Aveva letto delle mie interviste e aveva pensato che dovevo essere una bella persona. Io avevo aperto un ristorante per avere un punto fermo, perché nello spettacolo il lavoro oggi c’è, domani non c’è. Insomma, la sera, stavo lì, ovviamente non ero in cucina, facevo la cosa che sapevo fare meglio, le Pr. Renato, quando seppe che ero single, iniziò a presentarsi tutte le sere. Mi fece una corte pazzesca, ho tenuto duro per sei mesi, ma sarebbe crollata anche un’elefantessa», ricorda Trevisan. La differenza di età non ha mai pesato: «La più anziana sembro io, sono esageratamente monotona, noiosa per certi versi, non uscirei mai, non mi piace la mondanità. E ho sempre avuto uomini più grandi, forse perché mio papà si è sposato molto giovane e mi è sempre mancata la figura protettiva. Ci siamo sposati nel 2008, l’ho voluto io, ci tenevo, ma lui — già separato — nicchiava. Abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, non amo lo sfarzo. C’erano solo mamma, sua sorella, i miei e Adele che ha portato le fedi».

In forma a 55 anni

Sulla tv, Trevisan spiega che «Raidue ha deciso di riproporre un programma di salute e l’ultimo programma che io avevo condotto parlava di salute, per cui hanno pensato a me». Infine, spiega come fa a essere così in forma a 55 anni: «Mangio sano sempre, sgarro con una carbonara solo ogni tanto, dormo, non esco la sera. Leggo tanta letteratura scientifica sulla longevità attiva e seguo tutti i consigli che ci trovo».

[*Nota di redazione: l’articolo riportava in precedenza un errore nel titolo, indicando inizialmente Marianna Trevisan al posto di Luana Ravegnini. Ci scusiamo con i lettori]

