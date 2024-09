Consigliera di FdI celebra le nozze tra un ex missino e una donna transgender: «Ma quale strappo alla linea di partito, è vero amore»

«Ho sposato io Marco e Manuela. Non è uno strappo alla linea di governo o alla linea del partito. Anzi è parte di un percorso che questo partito sta compiendo. Fratelli D’Italia è un partito attento alle varie sensibilità delle persone e agirà nel rispetto degli sviluppi della società civile italiana. Non ci battiamo affinché persone come Manuela non siano definite donne». Parola di Sonia Ghezzi, esponente di Fratelli D’Italia, consigliera comunale e provinciale, di Castiglion Fiorentino comune che ha unito in matrimonio Marco Guidi, ex missino originario di Forlì, con parentela verso la famiglia Mussolini e Manuela Berretti, influencer Onlyfans, che ha concluso il suo percorso di transizione un anno fa. Ghezzi precisa al Corriere della Sera: «Noi siamo contro l’utero in affitto e contro l’educazione transgender nelle scuole, questo si. Ma è un’altra questione». «Conosco Manuela – ha raccontato l’esponente politica – è una donna che si è autodeterminata dopo aver completato un processo di transizione. È una donna, non c’è molto da aggiungere». E infine: «Credo che il polverone creatosi sia il semplice esito di strumentalizzazioni politiche spesso provenienti da sinistra».

«Io sono una donna, ho fatto un percorso, riconosciuto dallo Stato»

«Ho fatto tutto questo percorso, dallo Stato sono riconosciuta come donna», spiega Manuela in queste ore sui suoi profili social. «La sinistra, d’altro canto, sapendo che mio marito è un discendente indiretto di Mussolini sono andati contro a prescindere. “Fascio nel dna” qualcuno ha scritto sui social, ma comunque vorrei spiegarvi che mio marito nel ’45 non c’era. Qualcuno gli ha mai chiesto qualcosa su quale fosse la sua idea politica?». Nel video Manuela spiega che ha scelto Sonia Ghezzi e la risceglierebbe ancora.

Gli auguri di Alessandra Mussolini: «Evento lieto, auguro alla coppia tutto il bene possibile»

A unirsi agli auguri ai novelli sposi anche Alessandra Mussolini. «Non bisogna mai dimenticare di commentare le buone notizie, perché per fortuna accadono anche cose positive e che fanno sinceramente piacere. Per alcuni “noti” il fatto che una esponente di Fratelli d’Italia abbia celebrato in provincia di Arezzo il matrimonio tra un uomo e una donna transgender è una notizia che dovrebbe scandalizzare, da censurare. Io trovo, invece, che sia semplicemente un evento lieto, al quale partecipo idealmente augurando a questa coppia tutto il bene possibile. L’amore vince, e vincerà, sempre», ha dichiarato l’ex europarlamentare di Forza Italia.

