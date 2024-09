Incidente frontale per i Tazenda. Feriti due componenti della band. «Abbiamo vissuto uno scenario terribile»

Possono raccontarlo, ma gli attimi che hanno vissuto sono stati drammatici. Gino Marielli e Nicola Nite, i due chitarristi dei Tazenda sono finiti in ospedale dopo l’incidente che ha coinvolto il van del gruppo, sulla provinciale 12 a Settimo San Pietro, nel Cagliaritano. Il mezzo della band, nota per la partecipazione a Sanremo con Pierangelo Bertoli nel 1991 (con “Spunta la luna dal monte“) e attesa per un concerto in zona, si è scontrato con un’altra vettura la cui donna, alla guida, è stata portata via in codice rosso. Marielli e Nite si sono presentati spontaneamente in ospedale ma per le ferite riportate dovranno sospendere l’attività artistica per un po’.

Il messaggio sui social

«Lo scontro frontale è stato molto forte ed inevitabile. Abbiamo avuto uno shock indescrivibile e tanto dolore al petto, alla schiena, al collo. Respiravamo a fatica. Per ora il referto è: Gino Marielli ricoverato con due costole in frattura scomposta; Nicola Nite ricoverato con il polso ingessato, trauma cranico, sei punti sul viso e due vertebre del collo rotte. Anche gli altri tre che erano con noi nel van hanno dolori e tanto spavento da smaltire. Non abbiamo notizie della conducente che ci è venuta addosso. Abbiamo vissuto uno scenario terribile. Grazie a tutti coloro che ci stanno supportando» hanno scritto i Tazenda sui social. Ferita, per l’esplosione dell’airbag, anche la manager del gruppo. Per ora le date del tour a settembre a Murales sono momentaneamente sospese.

