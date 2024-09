Il 17enne della strage di Paderno Dugnano all’avvocato: «Vivevo un disagio, mai ho pensato di arrivare a uccidere»

Parla di un «disagio» vissuto nell’ultimo periodo il 17enne che a Paderno Dugnano ha ucciso padre, madre e fratellino. Una sorta di «angoscia esistenziale» con cui da tempo pare convivesse, come ha spiegato a chi lo ha incontrato in queste ore nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria di Milano. Quel che ancora oggi nega a distanza di quattro giorni dalla strage è che non avrebbe mai pensato «di arrivare a uccidere». Il ragazzo continua a non trovare un motivo valido che lo abbia spinto a togliere la vita alla sua famiglia con un coltello preso dalla cucina: «Non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera – aggiunge dal carcere – purtroppo è successo».

«Sta prendendo consapevolezza»

Il suo avvocato Amedeo Rizza è tra le persone che ha incontrato nelle ultime ore in carcere. Il legale dice che il 17enne è inevitabilmente «provato», ma con il passare del tempo «sta prendendo consapevolezza di ciò che ha fatto, anche se non riesce a darsi una spiegazione». Secondo l’avvocato, saranno ora gli accertamenti psicologici e psichiatrici a provare a spiegare «che cosa sia scattato in lui quella sera».

«Proverà a dare una spiegazione, se c’è»

Intanto è attesa tra domani e dopo domani l’udienza di convalida dell’arresto per il 17enne, accusato di omicidio pluriaggravato, anche dalla premeditazione. In quell’occasione, il ragazzo avrà l’occasione per parlare davanti al giudice. Sarà lì che cercherà di «ricostruire tutto, spiegare diversi aspetti e provare a dare una spiegazione, se potrà, se c’è una spiegazione». Attesa poi la nomina di un tutore legale, visto che il 17enne è minore senza genitori, e la nomina per lo svolgimento delle autopsie.

Leggi anche: