Lampedusa, naufraga un barcone di migranti: «Ci sono 21 dispersi, anche 3 bambini»

L’imbarcazione si sarebbe capovolta lunedì in acque territoriali italiane. Soccorsi e tratti in salvo 7 siriani: «Arrivavamo dalla Libia»

Un barcone carico di migranti è naufragato al largo di Lampedusa, in acque territoriali italiane. Stando a quanto hanno riferito 7 siriani che la Guardia costiera è riuscita a trarre in salva sul barcone ornmai capovolto, 21 persone sarebbero disperse nel naufragio, compresi 3 bambini. I superstiti hanno raccontato di essere partiti in 28 dalla Libia domenica e che l’incidente in mare si è verificato il giorno seguente. I sette, che nel disastro hanno perso anche i cellulari, sono stati sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa e già trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.

