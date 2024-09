Maltempo a Milano, in serata previsto l’arrivo di temporali e forte vento: come cambia il meteo

Dalla serata di mercoledì 4 settembre a Milano è previsto un brusco cambio del meteo, con l’inizio di temporali che andranno a intensificarsi nelle ore successive fino alle forti piogge previste per la giornata di giovedì 5 dicembre. Dopo Roma, anche nel capoluogo lombardo è atteso un violento acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento, un nubifragio settembrino che spazzerà via l’estate. Con le piogge si abbasseranno infatti anche le temperature, con la massima che non supererà i 23 gradi. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà causata dall’arrivo dal nord-ovest di un ciclone nord-atlantico che porterà con sé precipitazioni superiori ai 150 mm in 24 ore tra Lombardia e Piemonte, e non si escludono accumuli superiori alla pioggia caduta in tutta l’estate su alcune di queste zone del Paese. La pioggia inizierà a cadere nella serata di mercoledì 4 settembre, ma è nella prima mattinata di giovedì che si prospettano violenti temporali. Per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, cioè moderata, per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte e gialla, cioè ordinaria, per rischio temporali.

Il downburst

Con la pioggia ci si aspettano anche forti raffiche di vento e il fenomeno del downburst, forti raffiche di vento discensionali con spinte orizzontali dal fronte temporalesco, sempre più frequente. I fenomeni più violenti sono previsti, al momento, su Liguria e Lombardia, sul nordovest in generale e tra Toscana e Lazio, con successivo spostamento del fronte perturbato anche verso Emilia Romagna e, dalla sera, verso il Triveneto. Le temperature caleranno anche di 8 gradi, con le minime intorno ai 19 gradi. Valutata per domani 5 settembre allerta rossa per rischio idrogeologico su buona parte del Veneto e allerta arancione su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Poi da venerdì le condizioni meteorologiche miglioreranno, almeno fino a domenica quando sono previsti nuovamente forti temporali.

Leggi anche: