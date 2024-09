Roma, violento nubifragio sulla città: strade allagate e vento forte – I video

Tanta pioggia e vento forte hanno colpito gran parte di Roma nel primo pomeriggio provocando numerosi disagi alla popolazione e alla circolazione. Nei video che girano in rete si vedono le grate dei cantieri predisposti per il Giubileo che vengono sollevati e abbattuti, mentre l’acqua allaga le strade con i tombini ostruiti. L’abbondante pioggia ha anche reso inagibili alcuni sottopassaggi e ha sorpreso chi si trovava all’aperto, anche a causa delle violente raffiche di vento. Disagi e allagamenti da Roma nord al centro storico, protezioni divelte nei cantieri di via Ottaviano, interdetto il sottopassaggio pedonale tra San Pietro e via delle Fornaci, tavolini sedie e ombrelloni scaraventati lontano in piazza Risorgimento mentre alcune persene provano a liberare i tombini. I vigili del fuoco hanno eseguito oltre 30 interventi tra la capitale e la provincia, principalmente per i danni causati dall’acqua, alberi e rami caduti, rimozione di tegole o cornicioni. Altri 40 interventi sono ancora in attesa di essere evasi. La maggior parte delle segnalazioni sono state nelle zone di Prati, Lungotevee Ostiense, Circo Massimo, La Rustica.

Leggi anche: