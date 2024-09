Maria Rosaria Boccia in giro per Montecitorio con gli occhiali “spia”. Lei: «Nulla di illegale»

Andava in giro per la Camera dei Deputati con gli occhiali-telecamera brandizzati Ray-Ban. Maria Rosaria Boccia, l’esperta di moda e quasi consulente ufficiale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sul suo profilo Instagram documentava con dei video i corridoi di Palazzo Montecitorio. Una sorta di tour come lo chiamava lei che è stato notato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto.

«Seguitemi»

Sono diverse le storie che Boccia condivide sui social all’interno del Palazzo della Camera. Documenta alcuni corridoi e poi degli uffici indisturbata anche quando le passano accanto altre persone. Le storie su Instagram sono accompagnate da canzoni come La notte di Arisa, a ribadire ancora la sua presenza nelle ore più tarde della sera. «Un tour del palazzo…seguitemi!», scrive aggiungendo un emoji che ride. Un’incongruenza notata dalla giornalista del Fatto che puntualizza che non si possono fare riprese dentro Montecitorio se non in sala stampa, sala interviste e altre postazioni. Ma a svelare il mistero di come Boccia possa aver fatto ci pensa una piccola nota in alto del sistema che riporta: «Creato con Ray-Ban». L’esperta di moda campana ha quindi utilizzato lo strumento messo in vendita dall’azienda di occhiali che ha integrata al suo interno una telecamera.

«Nulla di illegale!»

Puntuale è arrivata la risposta di Boccia che con una sua storia ha tenuto a ribadire che non ha commesso alcun illecito o reato: «Nulla di illegale!», ha scritto. Nella storia ha anche aggiunto una breve descrizione del dispositivo che permette di catturare foto e video. In modalità di ripresa si accende «un piccolo LED bianco disposto vicino alla lente destra».

