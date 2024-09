Maria Rosaria Boccia su Instagram: l’audio della nomina e i biglietti pagati dal ministero – Il video

Il post dell’influencer non consigliera smentisce Sangiuliano

La partita tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia si gioca ormai in due tempi. Da una parte le lettere ai giornali e i retroscena con protagonista il ministro. Dall’altra lei che su Instagram replica colpo su colpo. Stanotte l’influencer non-consigliera ha pubblicato un audio in cui parla con lo staff del ministro della sua nomina. E, insieme, due email. Nella prima si conferma la nomina a consigliera. Nella seconda si parla dei biglietti aerei in uno scambio con Narda Frisoni, intestata così: «Voli Sangiuliano/Boccia».

La mail proverebbe che soldi ministeriali per lei sono stati spesi. Si tratta dei soldi per il biglietto aereo. In questo modo cadrebbe la difesa del ministro. Che con i suoi collaboratori ha già ammesso che la relazione con Boccia è diventata «un fatto privato».

