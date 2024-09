Milano, il limite di velocità in città a 5 o 3 km all’ora: «Ma è uno scherzo»

Uno scherzo sicuramente ben riuscito. Perché va a colpire un nervo scoperto dei milanesi: il limite di velocità in città. L’edizione meneghina di Repubblica racconta che qualcuno in alcune zone della città si è divertito ad attaccare una virgola nei cartelli che segnalano i limiti di velocità orari a 50 o a 30 all’ora. Che così sono diventati 5,0 e 3,0 km. Suscitando le ire degli automobilisti. Lo scherzo è andato in scena a piazza Bacone, in piazza Buozzi e più avanti, in viale Toscana. «Appena l’ho visto, ho rallentato di colpo», racconta Marzia nel gruppo facebook di Porta Romana. C’è chi non perde tempo a puntare il dito contro l’amministrazione comunale: «Ora neppure i 30 all’ora vanno più bene per il Comune», scrive Alessio. Ma c’è chi spiega: «Ma non avete capito che si tratta di una burla? Non esiste nel Codice della strada un cartello del genere». I vigili hanno intanto preso in carico le segnalazioni. Nei prossimi giorni sistemeranno i cartelli manomessi.

