Bologna, rissa tra minorenni: un 16enne muore accoltellato. Fermato un 17enne

Una rissa tra minorenni ieri sera, 4 settembre, in via Piave a Bologna è finita in tragedia. Un ragazzo di 16 anni è morto per le ferite da arma da taglio riportate. A nulla è servita la corsa all’ospedale Maggiore, il giovane è morto durante il tragitto. Un altro, 17enne, invece è rimasto ferito: da una prima ricostruzione sarebbe stata una lite tra minori, ma la squadra mobile della Questura sta svolgendo tutti gli accertamenti per verificare le dinamiche. Tutto sarebbe scoppiato intorno alle 22 e 30 della sera, nella periferia di Bologna, quando alcuni residenti hanno dato l’allarme perché avevano sentito gridare «aiuto» dalla strada. Sul posto sono arrivati la polizia e il 118. Il 17enne è stato fermato, sarebbe lui l’autore dell’omicidio. Gli inquirenti hanno sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione.

