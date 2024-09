Paderno Dugnano, il 17enne ribadisce: «Non ce l’avevo con la mia famiglia, pensavo fosse soluzione al malessere». Attesa oggi la decisione del gip sull’arresto

È attesa per oggi la decisione sulla convalida dell’arresto di Riccardo C., il 17enne che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso a coltellate il padre Fabio, la madre Daniela e il fratello Lorenzo. «Pensavo ad altre soluzioni, come ad andarmene di casa», è ciò che avrebbe detto il ragazzo durante l’interrogatorio davanti al giudice delle indagini preliminari per i minorenni. I pm insistono perché il ragazzo rimanga nel carcere minorile Beccaria di Milano.

L’interrogatorio

Un’ora e mezza di colloquio in cui ha nuovamente ripercorso i fatti nei dettagli, per tentare di diradare – per quanto possibile – la nebbia che da domenica 1 settembre circonda i motivi della strage di Paderno Dugnano. Il gip per i minorenni Laura Margherita Pietrasanta entro la giornata di oggi giovedì 5 settembre prenderà una decisione sul futuro di Riccardo C. «Ho compiuto questo gesto perché pensavo in quel momento che potesse essere la soluzione a un malessere che provavo da giorni», avrebbe spiegato il ragazzo nell’interrogatorio di stamattina. Parole che, in altre forme, negli scorsi giorni sono ritornate più e più volte. Quelle che parlano di un enigmatico bisogno di libertà, di «un impulso» senza spiegazione. «Non ce l’avevo con la mia famiglia», avrebbe ribadito l’indagato. «Non ci pensavo dal giorno prima, anzi pensavo ad altre soluzioni: scappare, andare in Ucraina, allontanarmi dalla famiglia». Un disturbo che, secondo l’avvocato, si manifestava in qualunque ambito della sua vita e non solo in quello familiare.

La richiesta di trasferimento

E proprio sull’assenza di premeditazione insiste il legale della difesa Amedeo Rizza, secondo cui il ragazzo avrebbe maturato l’idea di uccidere «durante la notte stessa: non ci pensava da prima». Da qui la richiesta inoltrata al gip che il ragazzo non rimanga in custodia cautelare nel Centro di prima accoglienza del Beccaria. «Il carcere non è l’unica soluzione», ha detto l’avvocato spiegando la proposta di un trasferimento in una comunità. I pubblici ministeri insistono sull’accusa di omicidio pluriaggravato, anche dalla premeditazione. Nel frattempo il ragazzo sta studiando in carcere con l’intenzione di sostenere gli esami di riparazione di matematica, quelli che avrebbe dovuto dare lunedì 2 settembre. Dopo l’ufficialità della decisione del gip, il 17enne potrà esaudire anche il desiderio di vedere i nonni.

Leggi anche: