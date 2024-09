Temporali al Nord, strade allagate a Milano. 50 persone isolate in Val di Susa

Da ieri, 4 settembre, sono in corso intense piogge sull’Italia nord-occidentale. In Piemonte è già l’ora della conta dei danni per il nubifragio che ha colpito le valli Pellice, Valli Chisone, Susa e Lanzo. In 12 ore sono venuti giù oltre 200 mm di pioggia ad Ala di Stura (Torino). I vigili del fuoco sono ancora al lavoro dalle 4 di notte con decine di interventi per gli allagamenti e le esondazioni che hanno colpito la regione. In Liguria i venti hanno raggiunto i 100 km/h a Genova con la caduta di alberi e rami, cartelloni e gazebo. La perturbazione si è poi spostata in serata sulla Lombardia dove è allerta arancione. I fiumi Seveso e Lambro hanno già raggiunto la soglia di attenzione.

Allerta in Lombardia

È stato diramato il rischio idrogeologico in tutta la Lombardia con un’allerta che è salita fino all’arancione. Sulla regione c’è il rischio di raffiche di downburst per lo scontro tra differenti masse d’aria e tutto il calore accumulato dal caldo estivo. Ci sarà il primo crollo termico con una discesa delle temperature di almeno 6-8 gradi. Nelle prossime 24 ore sono attese precipitazioni superiori ai 150 mm.

La situazione a Milano

«In città nella notte tra le 5 e le 9 sono caduti 27 millimetri nella zona ovest, 18 millimetri a Rho, meno a est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello», spiega sulle sue pagine social l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli. A destare più preoccupazione sono però i fiumi Seveso e Lambro che in maniera ciclica negli scorsi anni sono esondati: «A nord nei bacini di Seveso e Lambro alcune piogge più intense nel tardo pomeriggio, e nella notte invece scarse». La situazione sembra per ora sotto controllo: «Per ora sono ancora molto bassi, sia per il Seveso che per il Lambro. Per il Lambro nessuna preoccupazione per ora nel Parco, né nel quartiere Ponte Lambro. I temporali continueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con maggiori intensità». Nel frattempo sono in corso degli interventi per la città per risolvere alcuni allagamenti: «MM e Amsa sono in azione in diversi piccoli allagamenti stradali, per ora i sottopassi sono tutti transitabili, tranne un problema tecnico intorno alle ore 8.30 in quello di Pompeo Leoni che i tecnici di MM stanno risolvendo per poi riaprirlo al traffico. Raccomandiamo prudenza e attenzione a tutti», spiega Granelli. La situazione è in continuo aggiornamento: «Livelli Lambro abbastanza stabili attorno al metro, mentre in innalzamento il Seveso. E quindi alle ore 11.30 è stata attivata la vasca di Milano», conclude l’assessore.

Gli interventi in Piemonte

A Mattie, in Val di Susa, è esondato il rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese, travolto da un masso. Sarebbero venti le persone isolate in borgata Combe. Situazione simile a Bussoleno, paese a circa 450 metri di quota, dove il rio è tracimato bloccando la statale 24 e isolando la borgata Santa Petronilla, con 30 persone.

Liguria tempestata dai venti

Sulle alture di Sori (Genova) i venti hanno raggiunto i 157 km/h. Ma su tutta la regione Liguria si sono verificati allagamenti ed esondazioni. Fino alle 13 la regione è stata in allerta arancione. Nella notte i vigili del fuoco hanno evacuato una decina di persone ad Albenga. Le precipitazioni si sono poi attenuate durante la mattina del 5 settembre, così la Protezione civile regionale ha deciso di riaprire l’autostrada A10, con l’istituzione di uno scambio di carreggiata dopo il casello di Imperia Est in direzione Francia. Fino alle 15 è stata diramata l’allerta gialla nel centro della regione e sul levante ligure.

Leggi anche: