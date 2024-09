Germania, nuovo attentato (sventato): 29enne assalta una stazione di polizia col machete al grido di «Allah Akbar»

Nuovo tentato attacco di matrice islamista questa mattina in Germania. Un 29enne di origine albanese ha tentato di assaltare una stazione di polizia e aggredire un poliziotto con un machete nella città di Linz, nel Land della Renania Palatinato. Il giovane però è stato fermato e l’agente non è rimasto ferito. Secondo quanto riferisce la procura generale di Coblenza si è trattato anche in questo caso di un attacco di matrice islamica. L’aggressore avrebbe urlato infatti «Allah Akbar» prima di tentare di avventarsi contro il poliziotto. Soltanto ieri a Monaco di Baviera era stato neutralizzato un tentato attacco della stessa apparente matrice a due passi dal consolato israeliano. In questo caso la polizia ha sparato e ucciso il giovane che aveva aperto il fuoco con un fucile a baionetta dirigendosi verso la sede diplomatica dello Stato ebraico, dov’era in corso una cerimonia di commemorazione per le vittime della strage delle Olimpiadi del 1972. L’attentatore era un 18enne austriaco di origini bosniache.

