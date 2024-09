Macerata, 23enne accoltella i genitori e tenta il suicidio: gravi il figlio e il padre

L’aggressione a Gagliole: il giovane ha un taglio alla trachea, mentre l’uomo ha diverse ferite all’addome e al torace. La madre non è in pericolo di vita

Un 23enne a Gagliole (Macerata) ha aggredito a coltellate i suoi genitori di 60 e 65 anni e poi ha tentato il suicidio con un taglio alla gola. L’episodio è accaduto nel pomeriggio: gravi il giovane che ha una ferita alla trachea e il padre che ha subito diversi colpi all’addome al torace, mentre la madre non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Camerino e del Reparto operativo di Macerata per ricostruire il movente del ragazzo e le dinamiche dell’aggressione.

La lite

La prima pista su cui stanno indagando gli inquirenti è quella della lite. Forse all’origine dell’episodio ci sono dei problemi in famiglia degenerati dallo scontro verbale all’aggressione fisica del 23enne contro i genitori. Ma gli inquirenti stanno battendo ogni ipotesi mentre il piccolo paese di Gagliole, di soli 500 abitanti, si stringe intorno al destino della famiglia coinvolta. Il figlio alle 15 di pomeriggio si sarebbe avventato sulla coppia con un coltello per poi rivolgerlo contro di sé. Il padre, ex carabiniere in pensione, è insieme al figlio ricoverato al nosocomio Riuniti Torrette di Ancona in prognosi riservata. La madre invece è stata trasportata all’ospedale di Camerino, ma è fuori pericolo. Sul posto sono arrivati il 118, i carabinieri della Compagnia di Camerino, guidati dal capitano Angelo Faraca, e i militari del Reparto operativo di Macerata guidato dal colonnello Massimiliano Mengasini. Secondo quanto riporta Ansa, il giovane non avrebbe mai manifestato comportamenti aggressivi nei confronti dei genitori, tali da spiegare gli eventi. I militari stanno raccogliendo le prime testimonianze e hanno transennato l’area intorno all’abitazione.

In copertina: ANSA I I carabinieri sul luogo in cui un giovane di 23 anni ha ferito a coltellate in casa i genitori e poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola, Gagliole (Macerata), 06 settembre 2024

