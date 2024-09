Scontro tra monopattino elettrico e bicicletta nel Milanese: morto un uomo di 30 anni

L’uomo ha sbattuto la testa per terra ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, dove si è spento poco più tardi

A Rescaldina, in provincia di Milano, un uomo di 30 anni in monopattino è morto dopo essersi scontrato con una bicicletta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 5 settembre, lungo la Saronnese, la strada che attraversa il territorio. I carabinieri di Legnano, intervenuti insieme ai soccorritori del 118, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il monopattino avrebbe cercato di superare la bicicletta andando però a sbattere durante la manovra di sorpasso.

L’incidente e la corsa in pronto soccorso

In seguito all’urto, il 30enne è caduto a terra e avrebbe sbattuto la testa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice rosso, ma è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Meno gravi le ferite riportate dal ragazzo in sella alla bicicletta, 22 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Gli accertamenti sono ancora in corso e nelle prossime ore sarà affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo della vittima.

