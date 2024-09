Cernobbio, le grida del pubblico alle domande su Boccia: «Basta! Basta!». Poi applaude alla risposta di Meloni – Il video

All’ennesima domanda sulla vicenda che ha coinvolto l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il pubblico si è lamentato. «Basta! Basta!», si può sentire nel video dell’evento, ha urlato chi assisteva al Forum Teha in corso a Cernobbio voleva sentire la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlare della presidenza del G7 e del ruolo dell’Italia nello scenario globale. Anche la premier, infastidita, ha manifestato disappunto per la richiesta di una sua replica all’appello di Boccia che si sentiva violata nella sua dignità di donna: «Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona». La risposta della premier è stata accolta dagli applausi del pubblico.

