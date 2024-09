Elezioni Usa, anche l’ex vicepresidente repubblicano Dick Cheney scarica Trump. Il tycoon lo attacca: «Lui e sua figlia sono irrilevanti»

«Rino», acronimo di republican in name only. Così Donald Trump ha sminuito Dick Cheney, attribuendo all’ex vicepresidente degli Stati Uniti la dicitura di repubblicano solo di nome. Ciò perché il membro del Gop – numero due alla Casa Bianca quando il presidente era George W. Bush -, ha fatto sapere che voterà per i rivali democratici alle prossime elezioni, e quindi per Kamala Harris. Anche sua figlia Liz Cheney – repubblicana come il padre – ha dato il suo endorsement a Harris. «Dick Cheney è un rino irrilevante, insieme a sua figlia, che ha perso con il margine più ampio nella storia della Congresso!», ha tuonato il tycoon. Il riferimento è alla sconfitta dell’ex deputata Liz Cheney alle elezioni di Midterm del 2022, contro un candidato sostenuto da Trump. Già nel 2022, Cheney padre aveva preso le distanze da Trump, definendolo «un codardo e una minaccia per gli Stati Uniti».

