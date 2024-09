Prove di pace tra Salvini e Bossi: il segretario ha fatto visita al fondatore della Lega a Gemonio

Il leader del Carroccio, impegnato in una serie di comizi nel Varesotto, è stato fotografato mentre citofonava all’abitazione del Senatur

L’aveva comunicato il 30 agosto, quando è stata diffusa la fake news sulla morte di Umberto Bossi, e dopo una settimana, Matteo Salvini ha mantenuto la promessa. Oggi, 7 settembre, il segretario della Lega ha fatto visita al fondatore del partito nella sua abitazione, a Gemonio. È la conferma di un tentativo di riavvicinamento tra i due, dopo mesi di tensioni culminate nell’annuncio che Bossi avrebbe votato per Forza Italia alle Europee di giugno. Propizio il giro di comizi che Salvini aveva pianificato nel Varesotto. In serata, poi, il vicepremier ha in programma la partecipazione alla festa della Lega di Besozzo, a pochi chilometri da Gemonio. L’incontro tra Salvini e Bossi è iniziato intorno alle 19.30, quando il segretario è stato fotografato mentre citofonava all’abitazione del Senatur.

