Livorno, violenza sessuale sui pazienti: ai domiciliari medico infettivologo

Un medico di circa 60 anni dell’ospedale di Livorno è agli arresti domiciliari per violenza sessuale dal 9 agosto scorso in seguito a un’inchiesta partita dalla denuncia presentata da alcuni pazienti alla direzione del reparto malattie infettive del nosocomio. Secondo quanto riferisce Il Tirreno, il medico originario di Orbetello è stato interdetto per un anno dalla professione medica e, come da obblighi giuridici, l’azienda sanitaria lo ha sospeso dal servizio con privazione della retribuzione. La decisione della Asl toscana nord ovest, motivata da decreto, è arrivata in seguito alla segnalazione della Procura all’azienda e all’Ordine dei medici di Grosseto, che lo ha sospeso il 5 settembre. L’inchiesta è ancora in una prima fase ed è partita dagli esposti scritti dei pazienti. Il primario del reparto malattie infettive ha quindi informato le autorità e l’azienda sanitaria inizierà un procedimento disciplinare quando la vicenda avrà contorni più definiti.

Foto di archivio: Sudok1 su Dreamstime.com

