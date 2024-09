Agguato a Scampia, 29enne ucciso mentre stava dal barbiere

Ieri notte a Scampia in via Ghisleri un uomo, Camillo Esposito, 29 anni, è stato ucciso mentre si trovava all’interno di un salone da barbiere. Sul posto, alle ore 23 circa, è intervenuto il personale del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Secondo quanto appreso una persona con volto travisato, armata di pistola, sarebbe entrata all’interno del locale ed avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la vittima. Il killer si è allontanato a bordo di un’auto dove c’era un complice. La Scientifica è intervenuta sul posto. Esposito aveva precedenti per rapina e porto abusivo d’armi. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente dell’omicidio. Saranno analizzate le videocamere di videosorveglianza della zona. Si cerca di capire anche chi fosse presente al momento dell’agguato.

(in copertina immagine di repertorio Ansa)

