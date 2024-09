Fedez, l’autotune salta e il risultato sul palco non è dei migliori – Il video

In rete circolano immagini non proprio armoniose dell’esibizione fatta ieri a Torrenova. Davanti all’inconveniente il rapper è costretto a fermarsi per pochi secondi

«Stoppala, stoppala, amico mio abbiamo un problema tecnico». Fedez, durante la tappa di ieri a Torrenova, nel messinese si è accorto che qualcosa non va. In rete girano alcuni video del rapper senza autotune che non rendono l’esibizione molto armoniosa. Una serie di errori che hanno poi costretto il rapper milanese a fermarsi per qualche secondo davanti al pubblico del Festival Agroalimentare “Amunì”.

«Il problema tecnico è che il microfono è acceso», si legge in uno dei commenti su uno dei tanti video che circolano su TikTok. E ancora: «Abbiamo un problema tecnico: non so cantare». C’è anche chi però difende il rapper: «Ragazzi l’autotune è settato male, ovvero l’impostazione della tonalità non è quella corretta, è inevitabile stonare». Note che non hanno comunque convinto Fedez, fermatosi due secondi per poi ricominciare a cantare “Sexy shop”.

(video da michelexmx/TikTok)

