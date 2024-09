Maltempo sul Monte Bianco, dispersi da sabato quattro alpinisti bloccati sulla vetta

Quattro alpinisti sono dispersi da ieri, sabato 7 settembre, sul Monte Bianco, bloccati sulla vetta a circa 4.500 metri, a causa del maltempo. Si tratta di due italiani e due coreani: secondo quanto riferito dal soccorso alpino valdostano, gli scalatori italiani si trovano nei pressi della vetta a circa 4.800 metri lungo la via normale francese del Goûter mentre degli altri due non si conosce la posizione esatta. I soccorritori francesi hanno provato a raggiungerli percorrendo a piedi la salita ma sono stati costretti a interrompere le operazioni di ricerca e salvataggio a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Un tentativo è stato poi compiuto dal soccorso alpino valdostano ma il maltempo in alta quota ha impedito l’individuazione dei dispersi.

Foto di repertorio: Greenpeace/Ansa

