Come sta procedendo lo sciopero di 24 ore dei ferrovieri

Lo sciopero di 24 ore del personale ferroviario è scattato alle 3 di questa notte e durerà fino alle 2 di lunedì. Tanti i dipendenti del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che hanno seguito lo stop proclamato da alcune sigle sindacali. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Tanti treni cancellati alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, ma dal personale in servizio allo scalo non sono segnalate comunque situazioni di particolari criticità. Così come sta avvenendo alla stazione di Termini, con ritardi fino a 120 minuti e corse cancellate. Ad informare i viaggiatori gli annunci e i tabelloni luminosi. Solo qualche turista, spaesato, si è recato al momento agli sportelli informativi.

