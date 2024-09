C’è anche Geolier al Red Bull 64 Bars Live, il live rap a Scampia del prossimo 4 ottobre

La prima volta è entrato in scena a bordo di una motocross, la seconda dalla tettoia, oggi Geolier ha annunciato la propria presenza, per la terza volta consecutiva, al Red Bull 64 Bars Live, l’evento allestito in Piazza Ciro Esposito a Scampia per il prossimo 4 ottobre. Si rinvigorisce così il rapporto tra Red Bull e il mondo del rap, il format 64 Bars è diventato ormai un’attesissima istituzione della scena, quest’anno infatti alcuni degli esponenti del mondo urban che si sono misurati con la sfida si alterneranno sul palco, già annunciati Guè, Kid, Yugi, Massimo Pericolo, Tony Effe e Artie 5ive. L’anno scorso il live ha registrato il tutto esaurito con ben 10 mila presenze ed uno show imperdibile per tutti gli amanti del genere. Il live sarà disponibile in streaming e a seguire on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla musica, da dove è possibile rivivere le edizioni 2022 e 2023. La partecipazione di Geolier all’evento arriva dopo l’annuncio dei clamorosi sold out per i suoi live del 2025.

