Perugia, trovate morte in un casolare tre persone: «Sono padre, madre e figlia, probabile omicidio-suicidio»

Un padre, una madre e una figlia sono stati trovati senza vita in un casolare alla periferia a nord-est di Perugia, in zona Fratticciola Selvatica, in campagna. Si tratterebbe di un uomo di 65 anni, una donna di 60 e la figlia di 40, morti con ferite d’arma da fuoco. Una strage in ambito familiare sulla quale devono ora far luce gli investigatori coordinati dalla Procura del capoluogo umbro. L’ipotesi iniziale è che si sia trattato di un omicidio-suicidio, ma la dinamica deve essere ancora ricostruita con precisione. Non è ancora noto chi abbia dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Quando l’ambulanza e l’auto medica del 118 sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare, il personale sanitario non ha potuto che certificare la morte delle tre persone.

