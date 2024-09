Feltri e quell’incontro con Boccia e Sangiuliano: «L’ha presentata come un’amica, come vuoi che me la presentasse, come la sua tr**a?» – Il video

Vittorio Feltri, Maria Rosaria Boccia e l’ex ministro Gennaro Sangiuliano si sono incontrati, prima che esplodesse il caso che ha portato alle dimissioni del titolare al Mic, in un locale a Milano. L’episodio viene raccontato da Feltri stesso a L’Aria che tira, La7. «Sono stato a fare colazione con il ministro Sangiuliano e una signora che non conoscevo (Boccia ndr)», spiega Feltri. Parenzo chiede: «Come ti è stata presentata?». Feltri replica: «Come una amica, come vuoi che me la presentasse, come la sua troia…». Scatta il disappunto in studio. «Quello che voglio sottolineare – aggiunge Feltri, per nulla turbato dall’appellativo – è che il conto l’ho pagato io». «Usiamo un linguaggio consono», dichiara Parenzo invitando il giornalista alle scuse. Ma Feltri, stizzito lascia il collegamento con la trasmissione: «Eh vabbè allora io me ne vado».

