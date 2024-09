Dagli «immigrati che mangiano i cani» all’aborto al nono mese, il meglio e il peggio del confronto Trump-Harris – Il video

Un dibattito prevedibile e che non determinerà le scelte di voto degli indecisi. Il primo confronto televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris va esattamente come doveva: con l’ex presidente più forte sui temi economici ma in balia di esagerazioni e disinformazione, e la vice presidente che parte in salita ma che mostra le sue abilità dialettiche da ex procuratrice quando si parla di aborto e democrazia. In questo videocommento gli highlights della serata.

Video: Testo e voce di Serena Danna, montaggio di Manlio Pistolesi

