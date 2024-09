Caso Boccia-Sangiuliano, Fabrizio Corona assicura: «Non c’è un giro di foto comprate e ritirate» – Il video

Mancava solo lui. Fabrizio Corona ha detto la sua sl caso che ha coinvolto e portato alle dimissioni l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la mancata consulenza a Maria Rosaria Boccia. «I giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano, che all’interno del sistema del potere rappresenta zero», ha detto a margine di un’udienza di un suo processo a Milano. «Esistono foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne? Per questo Boccia dice che è ricattabile? E’ vero che i giornali hanno comprato le foto di Sangiuliano e le hanno messe nel cassetto? – ha affermato Corona con tono interrogativo -. Sono tutte stronz… montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni. Signorini e i giornali – ha aggiunto l’ex re dei paparazzi – non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano». Corona ha anche criticato Il Fatto Quotidiano: «Mi sembra il corriere dei piccoli o il giornale dei fumetti».

(Immagini di Igor Greganti/Ansa Video)

