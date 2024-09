Adani e la notte di fuoco dopo la Coppa Italia 2001: «Il trofeo strumento di giochi erotici con una ragazza»

Sono circa le undici di sera del 13 giugno 2001 quando allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il triplice fischio consegna alla Fiorentina la Coppa Italia. Un 1-1 contro il Parma, dopo aver vinto 0-1 in Emilia all’andata, che regala alla Viola il suo ultimo trofeo. Ma la notizia – ovviamente – non è questa. In campo quella sera era presente anche Daniele “Lele” Adani. Il noto opinionista Rai, nonché ex calciatore proprio di quella Fiorentina, ha svelato 23 anni dopo il modo a dir poco particolare con il quale ha festeggiato lo storico successo: usando il trofeo come strumento per giochi erotici con una ragazza.

Una notte di fuoco

Lele Adani lo ha raccontato nell’ultimo episodio di Viva el Futbol, l’ormai storico podcast di Antonio Cassano, Nicola Ventola e dello stesso Adani sulla piattaforma video Twitch. «Ci portammo la coppa a cena, rimase in mezzo al tavolo dove tutti cenavano. C’erano parenti, amici». Adani ha poi continuato: «Mi ricordo benissimo quella serata. Perché dopo la cena, che venne chiaramente prolungata fino alle 2-3 di notte, la coppa sparì. Dov’era quella coppa? Non si sapeva». Salvo poi rivelare il tutto: «Ebbene, quella coppa tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo alla ripresa degli allenamenti. Perché venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza». E proprio il trofeo, che era «oggetto del desiderio di tutta Firenze, io la rubai, la portai con me e rimase tra me e questa ragazza dove fu strumento di giochi erotici. poi il giorno dopo, pulita bene come si doveva, l’ho portata linda, lucida e splendente nello spogliatoio della Fiorentina».

