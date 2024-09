Addio a Chad McQueen, il figlio di Steve e attore in Karate Kid morto a 63 anni

È morto a 63 anni Chad McQueen, figlio della leggenda di Hollywood Steve McQueen e anche lui attore. Era famoso per aver interpretato “Dutch” nel film Karate Kid. Ne ha dato notizia la famiglia con una breve lettera inviata alla rivista statunitense Variety. «Con il cuore pesante comunichiamo la morte di nostro padre- hanno scritto i figli Chase e Madison, insieme alla madre Jeanie – Il suo incredibile viaggio come padre affettuoso per noi insieme alla sua incrollabile dedizione verso nostra madre, davano l’idea della sua vita piena di amore e devozione». Chad era rimasto ferito in una caduta nel 2020 e non si era mai ripreso del tutto.

Da Steve a Chad

Tale padre, tale figlio… più o meno. Il padre Steve, morto a soli 50 anni in seguito a un’operazione per rimuovere un tumore, era diventato famoso negli Anni 60 con I magnifici sette e La grande fuga. Anche Chad, come il padre, ha tentato la via di Hollywood. Martial Law, Death Ring, Red Line e poi nel 1984 Karate Kid con il suo sequel due anni dopo. Niente di paragonabile alla carriera stellare del padre. E le orme di Steve le ha seguite anche per quanto riguarda l’enorme passione per le gare di automobilismo. Nella nota scritta dai figli si legge infatti come «la sua passione per le corse non solo ha messo in luce il suo eccezionale talento, ma è servita anche a onorare l’eredità di suo padre, a testimonianza dei valori che gli ha instillato. Ci ha trasmesso la sua passione, la sua conoscenza e la sua dedizione e noi porteremo avanti non solo la sua eredità, ma anche quella dei nostri nonni».

McQueen a quattro ruote

Effettivamente nel sangue McQueen non scorre solo il grande schermo. Chad per anni ha gareggiato a livello professionale, partecipando anche alla 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona. Una serie di infortuni l’ha costretto a interrompere anzitempo la carriera. Soprattutto uno grave nel 2006 durante le prove prima della competizione americana, in cui si era fratturato alcune costole, una ganba e si era lesionato due vertebre. Non ha però abbandonato le quattro ruote: nel 2010 ha fondato la McQueen Racing, gestita con i figli Chase e Madison, creando auto e moto da corsa personalizzate. «Non trovavo più divertente recitare – ha confessato lo stesso Chad nel 2005 – così ho deciso di dedicarmi completamente alle corse». Ma non è davvero riuscito ad abbandonare totalmente lo schermo. Tra 2014 e 2015 ha prodotto due documentari su suo padre: I Am Steve McQueen e Steve McQueen: The Man & Le Mans.

