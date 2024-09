«Ferragni ha rifiutato la proposta di mantenimento di Fedez: cifra irrisoria»: le indiscrezioni sul primo incontro per il divorzio

Un proposta di mantenimento considerata troppo «irrisoria», il rifiuto, ma anche un parziale accordo all’orizzonte. Emergono dettagli sempre più rilevanti sulle trattative legali del divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Gabriele Parpiglia, il primo incontro dei Ferragnez per discutere del divorzio non sembra essersi contraddistinto da un clima disteso, ma avrebbe comunque portato a un parziale accordo, in particolare per quanto riguarda la gestione dei due figli, Leone e Vittoria. Ferragni avrebbe ottenuto l’affidamento totale dei due piccoli. Ha però rifiutato qualsiasi forma di supporto economico da parte di Fedez, ritenendo «irrisoria» la cifra offerta dal cantante per il mantenimento.

Le cifre proposte e rifiutate

Ciononostante, Fedez si sarebbe impegnato a coprire le spese scolastiche e mediche ordinarie dei bambini, rivela ancora Parpiglia, oltre a seguire il regolamento previsto dalla legge per quanto riguarda le visite, che avverranno a weekend alterni con pernottamenti a casa sua. Quanto alle cifre della trattativa, le indiscrezioni riportate da Fabrizio Corona parlano di una «richiesta di 20mila euro al mese avanzata da Ferragni» per il mantenimento dei figli. Cifra che Fedez avrebbe contestato, citando la solida «carriera della sua ex moglie basata sull’emancipazione femminile», e quindi (anche) sull’indipendenza economica. Gli avvocati del rapper avrebbero controfferto una cifra sui «5/6mila euro al mese» che l’influencer, però, avrebbe rispedito all’emittente. Nonostante questo primo round, ulteriori incontri dovrebbero essere all’orizzonte per definire completamente gli accordi.

