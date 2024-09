Chef Rubio: «A 4 mesi dal tentato omicidio sto ancora aspettando la Digos…»

La denuncia sui social: «Perché non sono tornati? Qualcuno ha delle risposte?»

«A 4 mesi dal tentato omicidio, sto ancora aspettando la Digos. Mi aveva lasciato con: “Torniamo domani con le foto della Brigata ebraica scattate il 25 Aprile, così ci dici se riconosci quello a volto scoperto del commando”. Perché non sono tornati? Qualcuno ha delle risposte?». Così Chef Rubio sui social, a diversi mesi di distanza dall’aggressione subita sotto casa a Roma. Per quell’episodio la procura ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate dall’odio razziale.

