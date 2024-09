Tragedia sul volo per Fiumicino, hostess di 56 anni accusa un malore a bordo e muore

Un tragico episodio si è verificato nelle scorse ore a bordo di un volo partito dalla Calabria alla volta di Roma. Una hostess di 56 anni, Gabriella Carlo, è morta durante il volo dopo aver accusato un malore. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sulla donna, sotto shock colleghi e passeggeri. L’hostess, con alle spalle una lunga carriera, era originaria di Sabaudia. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano locale Latina Oggi, la donna aveva accusato un malessere già prima dell’imbarco, cui probabilmente non aveva dato però eccessiva importanza. Aveva dunque deciso di non sottoporsi a controlli medici e procedere all’imbarco per il volo di rientro verso casa. Ma una volta a bordo le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, e il malore accusato l’ha stroncata.

