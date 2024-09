Sassari, bambino di 10 anni schiacciato da un cancello: ricoverato in gravi condizioni

Un bambino di 10 anni si trova ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato da un cancello nelle campagne di Sassari. È successo attorno all’ora di mezzogiorno di oggi 15 settembre in una villetta nella zona di Viziliu, nei pressi del rione Li Punti. I familiari del piccolo hanno sentito un forte rumore e, accorsi sul posto, lo hanno trovato intrappolato sotto il pesante cancello. Lo hanno quindi liberato e hanno scelto di portarlo prima in un bar vicino, nel quartiere di Li Punti, per poi allertare i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il personale sanitario ha riscontrato gravi traumi, tra cui un trauma facciale, una ferita profonda alla fronte e alcune lesioni al bacino e alla colonna vertebrale. Al momento, il bambino è sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per verificare l’entità delle ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

