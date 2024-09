Cuneo, bambina in bici investita mentre va a scuola: è grave

Una bambina di 10 anni è stata investita mentre in sella alla sua bicicletta stava raggiungendo la scuola. L’incidente è avvenuto a Revello, in provincia di Cuneo. A travolgere la piccola è stata un’auto ma non è ancora chiaro, nella dinamica dell’episodio, se il mezzo sia stato precedentemente coinvolto in un incidente con un’altra vettura e se, per questo motivo, abbia poi urtato la bambina. Sul posto è intervenuto il personale sanitario e la bambina è stata portata in codice rosso con l’eliambulanza del 118 in un ospedale a Torino.

Foto di archivio: ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI

Leggi anche: