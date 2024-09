Colonia, esplode un ordigno in un ristorante del centro: un ferito grave

È esploso un ordigno a Ringeng, il noto viale delle feste nel centro di Colonia nella zona di Hohenzollernring. Lo riporta la Bild. La polizia afferma su X che la zona è chiusa ed è in corso «un’importante operazione di polizia». Secondo WDR, poco dopo le 6 del mattino un ordigno è esploso proprio accanto alla discoteca Vanity facendo cadere i pannelli del soffitto e mandando in frantumi i vetri delle finestre. L’esplosione è avvenuta all’ingresso di un ristorante all’interno di un edificio che ospita anche alcuni uffici. Al momento, il bilancio è di un ferito che ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, si tratta di un addetto alle pulizie.

